¡En el mercado Gómez Portugal robaron negocio de celulares; botín asciende a 33 mil pesos!

Sustrajeron 10 celulares valuados en 20 mil pesos y 13 mil pesos en efectivo del local

Cámaras del mercado captaron a un solo hombre como responsable del robo en Electrocom

Foto: Google

AGUASCALIENTES, AGS.- La tienda Electrocom, ubicada en el mercado Gómez Portugal (El Cerrito de la Cruz), fue visitada por los amantes de lo ajeno luego de suscitarse un robo sin violencia en el que el responsable sustrajo varios teléfonos celulares de gama media y dinero en efectivo.

El hecho se reportó al servicio de emergencias 911 alrededor de las 08:00 horas del viernes 26 de diciembre.

Según el propietario, César Armando “N”, de 45 años, quien opera su negocio desde hace 20 años en el lugar del atraco, trabajó el 24 de diciembre hasta las 21:00 horas y permaneció cerrado el día 25 por festividades.

La mañana del 26 recibió una llamada de Don Rafael, encargado del mantenimiento del mercado, quien le informó que la cortina metálica del local estaba dañada y vencida, dejando el acceso abierto.

Al revisar las cámaras de seguridad del mercado, se observó que una sola persona del sexo masculino ingresó al establecimiento y sustrajo 10 celulares de gama media, valuados en aproximadamente 20 mil pesos, además de 13 mil pesos en efectivo, sumando un botín total de 33 mil pesos.

Al lugar acudió personal de la Policía de Investigación Criminal especializado en robos, acompañado por peritos de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes se encargaron de buscar y recopilar huellas dactilares, así como registrar y asegurar los indicios localizados en el sitio.