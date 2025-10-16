¡Un ejecutado y dos vehículos incendiados dejó jornada de violencia en Teocaltiche!

Las autoridades aseguraron tres camionetas robadas, una de ellas en Aguascalientes, y armamento

TEOCALTICHE, JAL.- Este municipio vivió una vez más una jornada de violencia, ya que luego de que elementos de Seguridad Pública aseguraron tres camionetas robadas, una de ellas con lujo de violencia en Aguascalientes, y armamento de una célula delictiva que opera en esta localidad, en respuesta los criminales ejecutaron a un individuo en un domicilio señalado como casa de seguridad e incendiaron dos vehículos, uno de ellos probablemente una patrulla.

La noche del miércoles 15 de octubre tuvieron lugar los operativos y hechos delictivos.

Oficiales de la Policía del Estado, adscritos a la Policía Regional comisionados en el Operativo Altos Norte, junto con elementos de la Policía Municipal de Teocaltiche, realizaban un recorrido por la colonia Maravillas cuando observaron a varios sujetos descender de distintos vehículos estacionados y correr hacia una zona despoblada.

En las calles Guanajuato y Quintana Roo los uniformados aseguraron tres camionetas: una Chevrolet Tahoe, con reporte de robo con violencia en Aguascalientes en septiembre del 2024; una Nissan X-Trail robada en Encarnación de Díaz, y una Chevrolet Traverse, con reporte de robo en Lagos de Moreno en diciembre del 2024.

Dentro de la X-Trail encontraron dos cargadores para rifle de asalto AK-47 (“cuernos de chivo”) con cuatro cartuchos, un cargador para rifle de asalto AR-15 con cinco cartuchos, una cubeta con poncha llantas y un chaleco táctico con dos placas balísticas, mientras que en la Traverse se halló un arma de fuego larga calibre .223 con un cargador y ocho cartuchos útiles.

Por órdenes del agente del Ministerio Público las unidades y todos los demás objetos ilícitos fueron asegurados.

Las primeras investigaciones revelaron que los sujetos que abandonaron las camionetas formaban parte de una célula delictiva que opera en Teocaltiche.

Poco más tarde, se reportó el homicidio de un hombre a pocos metros del Centro de ese municipio y la quema de dos vehículos.

Un individuo fue asesinado al interior de un inmueble que al parecer era utilizado como casa de seguridad, ubicado en la calle Torneros esquina con Artesanos, en la colonia Calerita.

La fachada de la finca presentaba impactos de bala y en el interior, en el piso, se descubrieron chalecos tácticos antibalas con la leyenda de la Marina.

Además, en calles del Centro se observaron dos vehículos incendiados, uno de ellos aparentemente una patrulla.

Las autoridades de Teocaltiche realizaron otros operativos, pero no ubicaron a los delincuentes que abandonaron las camionetas robadas, ni a los responsables de la ejecución del hombre ni de la quema de las dos unidades de motor.