¡Cae “El Buchacas”, segundo implicado en el “levantón” de tres víctimas en el Ejido Cumbres!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, obtuvo de una jueza de Control el auto de vinculación a proceso en contra de Jesús “N” alias “El Buchacas”, señalado como probable responsable de delitos que atentan contra la libertad de las personas.

De acuerdo con las investigaciones encabezadas por el agente del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 5 de enero de 2026, cuando tres víctimas fueron privadas de su libertad ambulatoria al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Ejido Cumbres, en el municipio de Aguascalientes.

Las indagatorias establecen que presuntamente Jesús “N” alias “El Buchacas”, en compañía de Ricardo “N” alias “El Cuervo”, quien ya se encuentra vinculado a proceso por estos mismos hechos, habrían sometido a las víctimas mediante actos de violencia física, golpeándolas durante un periodo prolongado.

Posteriormente, los imputados presuntamente amarraron de las manos a las víctimas y, manteniéndolas en contra de su voluntad, las abordaron a un vehículo de motor para trasladarlas con rumbo desconocido.

Hasta este momento se desconoce el paradero de las personas afectadas.

Derivado de una intensa investigación de campo y gabinete, así como de trabajos de inteligencia desarrollados por elementos de la Policía de Investigación Criminal, se logró cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Jesús “N” alias “El Buchacas” por su probable participación en los hechos referidos.

Asimismo, las autoridades investigadoras establecieron que el imputado podría encontrarse relacionado con otras carpetas de investigación por diversos delitos, situación que continúa siendo analizada por las áreas correspondientes de la Fiscalía General del Estado.

Tras su captura, el inculpado fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes para llevar a cabo las diligencias jurídicas correspondientes ante la autoridad judicial.

Finalmente, la jueza de Control resolvió vincularlo a proceso, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.