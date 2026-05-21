¡Tras una discusión con otro sujeto por problemas de drogas hombre fue herido de bala en Lomas del Vergel!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Un individuo fue herido de bala en una pierna tras ser agredido en calles del fraccionamiento Lomas del Vergel, en el oriente de la ciudad, por un sujeto con el que habría sostenido una discusión presuntamente por problemas de drogas.

El agresor huyó y el baleado se dirigió caminando a un anexo, donde solicitó ayuda y posteriormente fue trasladado a un hospital a recibir atención médica.

Los hechos sucedieron durante los primeros minutos del miércoles 20 de mayo en el citado fraccionamiento.

Los dos protagonistas pelearon y uno de ellos baleó al otro para luego escapar.

La víctima, pese a recibir el disparo en una pierna, caminó hasta llegar al centro de rehabilitación “Mi Segunda Parte”, ubicado en las calles Amelia Leos y Asunción Álvarez, entre los fraccionamientos Cumbres III y Villa Canto.

De acuerdo a una cámara de seguridad instalada en el propio anexo que captó el arribo de la víctima, llegó a las 01:24 horas para pedir ayuda.

Los encargados, al conocer lo sucedido, dieron parte a los servicios de emergencia e instantes después arribaron oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal, a quienes el ofendido, de 34 años de edad, les informó la forma en la que fue lesionado.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil arribaron al anexo para brindarle los primeros auxilios, confirmando que la herida que presentaba en su extremidad inferior había sido provocada por proyectil disparado por arma de fuego, presumiblemente calibre .22.

Además, constataron que la bala aún se encontraba alojada en su cuerpo, por lo que lo abordaron en una ambulancia para conducirlo al Hospital Tercer Milenio para su atención especializada.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal arribaron al centro de rehabilitación para iniciar las investigaciones del caso a fin de identificar y capturar al agresor.