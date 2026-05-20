¡Comienza proceso penal a feminicida que estranguló a su esposa e hija en San Jacinto!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Juan “N”, señalado como probable responsable del delito de feminicidio en agravio de dos víctimas, su esposa e hija de 12 años de edad.

Los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación ocurrieron el 13 de mayo de 2026 al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Zacatecas, en la comunidad de San Jacinto, perteneciente al municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.

De acuerdo con las primeras indagatorias, una llamada realizada a los números de emergencia alertó a las autoridades sobre lo sucedido, lo que provocó la inmediata movilización de corporaciones de seguridad y servicios de atención hacia el lugar de los hechos.

Al arribar al inmueble las autoridades localizaron a las víctimas sin signos vitales y con visibles huellas de violencia.

Los dictámenes periciales establecieron que ambas fueron privadas de la vida por asfixia tras ser estranguladas con un lazo, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de investigación con perspectiva de género.

En el sitio se realizó la detención como probable responsable a Juan “N”, quien fue localizado con una herida penetrante en el tórax, motivo por el cual recibió atención médica especializada bajo custodia policial.

Una vez que su estado de salud lo permitió, agentes de la Policía de Investigación Criminal dieron cumplimiento a la orden de aprehensión girada en su contra, trasladándolo posteriormente al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes, donde quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional competente.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la jueza de Control valoró los datos de prueba expuestos por la Representación Social y resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado por el delito de feminicidio, además de imponer como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

Finalmente, la autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General del Estado continuará fortaleciendo las indagatorias para el esclarecimiento total de los hechos y el acceso a la justicia para las víctimas.