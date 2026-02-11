¡Calle Miguel Hidalgo, una obra que transforma la movilidad en La Tomatina, Jesús María!

La obra incluyó la rehabilitación integral de redes de agua potable y drenaje, guarniciones, banquetas y pavimento de concreto

JESÚS MARÍA, AGS.- El Gobierno Municipal de Jesús María llevó a cabo la inauguración oficial de la calle Miguel Hidalgo en la comunidad de La Tomatina, una obra de infraestructura urbana que transforma de manera significativa las condiciones de movilidad, seguridad y accesibilidad para las familias de esta localidad.

Durante su mensaje, el presidente municipal César Medina destacó que esta obra es resultado del trabajo en equipo entre autoridades y ciudadanía, subrayando la organización y participación activa de los vecinos, lo que permitió ampliar el alcance del proyecto más allá de lo originalmente previsto.

Señaló que la nueva vialidad cuenta con banquetas amplias y funcionales, pavimento de concreto, alumbrado público y áreas verdes, lo que garantiza un tránsito más seguro para peatones, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Carlos Humberto Rodríguez, informó que los trabajos incluyeron la rehabilitación total de 153 metros lineales de infraestructura, contemplando la renovación de redes de agua potable y drenaje, construcción de guarniciones y banquetas, rehabilitación del arroyo vehicular de concreto, colocación de señalización horizontal y vertical, instalación de reflectores para mejorar la iluminación y la plantación de árboles de acacia, contribuyendo al orden vial y al entorno urbano.

La inversión total fue de aproximadamente 2.7 millones de pesos.