AguascalientesNacionalNoticias

RobOXXOmetro: cuatro robos en febrero confirman el patrón delictivo en Aguascalientes

Noticiero El Circo
Durante el mes de febrero, al menos cuatro sucursales de OXXO fueron asaltadas en distintos puntos de #Aguascalientes, elevando el conteo anual a 24 incidentes.El #RobOXXOmetro, termómetroinformal del crimen cotidiano, revela una tendencia persistente que convierte a estas tiendas en blanco recurrente de atracos. Mientras las promociones siguen atrayendo consumidores, los delincuentes encuentran en ellas una “caja chica” de fácil acceso. La cifra, lejos de ser anecdótica, exige atención urgente de autoridades y corporativos ante una #normalizacióndeldelito en el #comerciourbano.
 

También te puede gustar

¡El joven que sufrió quemaduras tras accidente con pirotecnia murió en Aguascalientes!

Noticiero El Circo

¡Espantosa muerte de motociclista en Aguascalientes: chocó contra un auto y fue atropellado dos veces!

Noticiero El Circo

¡Inicia Ayuntamiento de Pabellón dotación gratuita de agua purificada!

Noticiero El Circo
El Circo