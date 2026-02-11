RobOXXOmetro: cuatro robos en febrero confirman el patrón delictivo en Aguascalientes

Durante el mes de febrero, al menos cuatro sucursales de OXXO fueron asaltadas en distintos puntos de #Aguascalientes , elevando el conteo anual a 24 incidentes. El #RobOXXOmetro , termómetroinformal del crimen cotidiano, revela una tendencia persistente que convierte a estas tiendas en blanco recurrente de atracos. Mientras las promociones siguen atrayendo consumidores, los delincuentes encuentran en ellas una “caja chica” de fácil acceso. La cifra, lejos de ser anecdótica, exige atención urgente de autoridades y corporativos ante una #normalizacióndeldelito en el #comerciourbano .