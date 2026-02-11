¡Supervisa Leo Montañez nuevos parques del Presupuesto Participativo 2025!

Recorrió los parques de Rancho Santa Mónica, Paseos de Santa Mónica y Vistas del Sol

AGUASCALIENTES, AGS.- Con el propósito de que niñas, niños y adolescentes del municipio capital cuenten con más y mejores espacios para practicar deportes, la mañana de este miércoles el presidente municipal Leo Montañez realizó un recorrido a los parques Rancho Santa Mónica, Paseos de Santa Mónica y Vistas del Sol, los cuales se realizaron con recursos del Presupuesto Participativo 2025.

Leo Montañez destacó que gracias al Presupuesto Participativo ahora la ciudad de Aguascalientes cuenta con la primera cancha pública de tochito bandera de pasto sintético en beneficio de las infancias que practican este deporte, ya que cuenta con las medidas oficiales de la Federación Internacional de Fútbol Americano y Flag Football.

El presidente municipal estableció que este esfuerzo conjunto de ciudadanía y Gobierno Municipal busca construir un mejor Aguascalientes para todas y todos, ya que los habitantes de las colonias, fraccionamientos y comunidades rurales proponen las obras que son necesarias para su localidad.

Indicó que cuando se fomenta que la gente participe de forma activa en la toma de decisiones se avanza más rápido y de una mejor manera, «durante estos cuatro años de haber implementado el Presupuesto Participativo hemos construido confianza y empezamos a hacer una realidad la función de escuchar a la ciudadanía», concluyó.

En el recorrido, Leo Montañez estuvo acompañado por la síndico procuradora Yadira Azucena Salas Aguilar, los regidores Leslie Atilano Tapia y Juan Antonio González Guerrero, y los secretarios del Ayuntamiento, Obras Públicas y Servicios Públicos, Enrique García López, Miguel Ángel Huízar Botello y Carlos España Martínez, respectivamente.