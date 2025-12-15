¡Camioneta se estrelló contra la fachada de una casa y dos niñas resultaron lesionadas!

Foto: Cortesía

SOMBRERETE, ZAC.- Una camioneta se estrelló contra la fachada de un domicilio, por lo que dos niñas de 12 y 8 años de edad resultaron lesionadas y fue necesario trasladarlas a un hospital a recibir atención médica.

El accidente se registró el sábado 13 de diciembre, alrededor de las ocho de la noche, en la calle Chepinque, en esta cabecera municipal.

Un hombre identificado como Guillermo, de 55 años de edad, conducía una camioneta Ford F-150, pero por causas desconocidas perdió el control del volante y se proyectó contra la vivienda.

El vehículo se impactó contra un muro y derribó una parte.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se presentaron en la escena y brindaron los primeros auxilios a las dos menores de edad, a quienes trasladaron a un hospital para su debida atención médica.

El conductor de la camioneta permaneció en el sitio hasta la intervención de oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva, que tomaron conocimiento del hecho y retiraron la unidad de motor con el apoyo de una grúa, que la remolcó a un corralón para su resguardo.