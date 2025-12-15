¡Conductor de camioneta quedó atrapado y lesionado tras fuerte choque contra un tráiler en la carretera 45!

GUADALUPE, ZAC.- El conductor de una camioneta quedó atrapado en la cabina y sufrió algunas lesiones luego de que se estrelló contra la parte posterior de un tráiler, aunque tras ser rescatado y auxiliado por paramédicos no requirió ser hospitalizado.

La madrugada de este lunes sucedió el percance sobre la carretera de cuota 45, en el tramo a Aguascalientes.

La víctima, identificada como Juan, de 72 años de edad y originario de Jalisco, se desplazaba por esta vialidad a bordo de una camioneta tipo Pick-Up, con caja cerrada, y a la altura del kilómetro 86, al no guardar su distancia de seguridad, se impactó contra la caja del tráiler tipo quinta rueda.

Tras recibir llamadas de auxilio por parte de testigos del percance, al sitio acudieron paramédicos y elementos de rescate de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que encontraron al operador de la camioneta atrapado en la cabina y tuvieron que rescatarlo con ayuda del equipo hidráulico conocido como “las pinzas de la vida”.

Al conseguirlo, lo abordaron a una ambulancia para brindarle los primeros auxilios, diagnosticándole lesiones leves, por lo que no fue necesario trasladarlo a ningún hospital.

El chofer del tráiler salió ileso y no requirió de atención por parte de los paramédicos.

Elementos de bomberos controlaron el derrame de combustible para eliminar riesgos y oficiales de la Guardia Nacional de carreteras brindaron seguridad perimetral y realizaron el peritaje del choque para deslindar responsabilidades.