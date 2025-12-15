¡Joven fue herido de un balazo en la cadera tras agresión en la colonia España!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven fue herido de un balazo en la cadera tras ser agredido junto con sus dos hermanos en la colonia España, sin que los responsables hubieran sido detenidos.

Los hechos sucedieron el domingo 14 de diciembre, alrededor de las dos y media de la tarde.

De acuerdo a la versión del propio lesionado, Gilberto Giovanni “N”, de 19 años y con domicilio en la calle Álamo de la colonia España, con sus hermanos Brandon y Luis fue a visitar a su mamá a la colonia San Marcos.

Al caminar por el bulevar San Marcos observaron a varios sujetos integrantes de la banda conocida como el Barrio de los 623, quienes al verlos comenzaron a arrojarles piedras y tabiques.

Al verse superados por sus rivales los tres hermanos intentaron refugiarse y en esos momentos Gilberto Giovanni vio que un sujeto conocido como “El Pelú” portaba un arma de fuego en sus manos, con la que realizó varios disparos.

Uno de los proyectiles lo impactó, por lo que se regresó a su domicilio, donde uno de sus familiares solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Oficiales de Seguridad Pública se trasladaron a la calle Álamo casi esquina con Segovia y encontraron al joven lesionado, por lo que solicitaron la intervención de los servicios médicos.

Paramédicos arribaron instantes después y se encargaron de brindarle los primeros auxilios, diagnosticándole una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego en la cadera del lado izquierdo, únicamente con orificio de entrada.

Enseguida, lo trasladaron a recibir atención médica al Hospital Miguel Hidalgo, donde el personal en turno lo reportó en condición estable y fuera de peligro.

Los elementos policiales que intervinieron en el caso fueron en busca de los responsables de la agresión a los tres hermanos, pero no los localizaron.