¡Capacitación internacional fortalece la seguridad en Jesús María a través de su unidad K9!

JESÚS MARÍA, AGS.- La seguridad en Jesús María da un paso firme hacia la excelencia con la participación del Grupo de Operaciones Especiales K9 en el Curso Internacional de Binomios K9, reafirmando la importancia de la profesionalización constante de los cuerpos policiales como base para brindar un servicio más eficiente y confiable a la ciudadanía, porque en esta tarea compartida Jesús María nos une.

Durante la capacitación, los binomios caninos perfeccionaron sus habilidades en detección de sustancias ilícitas y trabajo táctico bajo la instrucción del especialista chileno Guillermo Castro González, quien aportó técnicas y metodologías de nivel internacional.

Este proceso formativo fortalece las capacidades operativas de la corporación, permitiendo una actuación más precisa y oportuna ante situaciones de riesgo.

En este curso también participaron elementos de la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, personal de Reinserción Social y corporaciones municipales, consolidando un esfuerzo coordinado entre instituciones que refleja que Jesús María nos une en la construcción de un entorno más seguro para todas y todos.