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¡Aguascalientes recibe premio nacional por uso de tecnología y soluciones digitales en movilidad!

Noticiero El Circo
  • El Gobierno del Estado recibió el Premio u-GOB por impulsar la modernización en los servicios públicos
  • El proyecto de monitoreo de camiones en tiempo real obtuvo el primer lugar en la categoría Proyectos de Analítica de Datos y Aprendizaje Profundo
  • También se otorgaron reconocimientos especiales a los proyectos “Notarianet”, “CatrinIA” y “Pasos Gigantes”

AGUASCALIENTES, AGS.- Aguascalientes fue reconocido a nivel nacional por su liderazgo en innovación pública, gracias a proyectos impulsados por el Gobierno del Estado en movilidad, turismo y educación, entre otros rubros, lo que lo posiciona como referente en la modernización de trámites y servicios.

Durante la entrega de los Premios u-GOB 2025, organizados por el Laboratorio de Innovación y Transformación Digital por Mejores Gobiernos en Iberoamérica (u-GOB Lab), la entidad recibió este galardón que distingue a los proyectos gubernamentales más destacados del país por su uso de tecnología y soluciones digitales.

En esta edición, el proyecto de monitoreo de camiones en tiempo real a través de Google Maps, desarrollado por la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital, obtuvo el primer lugar en la categoría Proyectos de Analítica de Datos y Aprendizaje Profundo.

Esta herramienta mejora la eficiencia del transporte público al permitir a las y los usuarios conocer con precisión la hora de llegada de las unidades mediante datos en tiempo real.

Además, Aguascalientes recibió reconocimientos especiales por tres iniciativas destacadas por su innovación y resultados: “Notarianet”, que impulsa la digitalización de servicios notariales; “CatrinIA”, asistente virtual para visitantes del Festival Cultural de Calaveras, y “Pasos Gigantes”, plataforma que fortalece el aprendizaje de estudiantes.

Al respecto, el secretario de Innovación y Gobierno Digital, Ramiro Pedroza Márquez, señaló que estos logros reflejan el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez de impulsar soluciones tecnológicas que optimicen los servicios públicos y mejoren la atención a la ciudadanía.

En el evento que se realizó en las instalaciones del Senado de la República en la Ciudad de México también estuvieron presentes Miguel Romo Reynoso, director general del Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes, y Ricardo Serrano Rangel, titular de la Coordinación General de Movilidad.

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