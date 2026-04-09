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¡Instalan en Jesús María el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación!

Noticiero El Circo

JESÚS MARÍA, AGS.- El presidente municipal de Jesús María, César Medina, encabezó la instalación del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, organismo que busca fortalecer la colaboración entre autoridades, comunidad educativa y sociedad en general con el objetivo de mejorar la calidad educativa en el municipio.

Durante el acto se llevó a cabo la toma de protesta de la presidenta del Consejo, Mayra Álvarez Pérez, así como de sus integrantes, quienes asumieron el compromiso de trabajar con responsabilidad en la vigilancia, propuesta y desarrollo de acciones en favor de la educación.

Finalmente, el alcalde destacó que la educación es una tarea compartida que requiere la participación activa de todos los sectores.

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