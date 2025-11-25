¡En la carretera federal 49 taxi embistió un semoviente y dos personas resultaron lesionadas!

RÍO GRANDE, ZAC.- Un taxi embistió un semoviente en la carretera federal 49, por lo que dos personas resultaron lesionadas y terminaron hospitalizadas.

El accidente sucedió la mañana de este martes, a la altura del entronque hacia la comunidad Anastasio V. Hinojosa, en Río Grande.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el percance, por lo que se movilizaron paramédicos y elementos de Protección Civil.

Al arribar se percataron que el taxi con número económico 42 de Río Grande había impactado un semoviente y que dos personas estaban heridas, por lo que las trasladaron al Hospital IMSS Bienestar a recibir atención médica.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras fueron los encargados de tomar conocimiento del hecho.