NoticiasZacatecas

¡En la carretera federal 49 taxi embistió un semoviente y dos personas resultaron lesionadas!

Noticiero El Circo

RÍO GRANDE, ZAC.- Un taxi embistió un semoviente en la carretera federal 49, por lo que dos personas resultaron lesionadas y terminaron hospitalizadas.

El accidente sucedió la mañana de este martes, a la altura del entronque hacia la comunidad Anastasio V. Hinojosa, en Río Grande.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el percance, por lo que se movilizaron paramédicos y elementos de Protección Civil.

Al arribar se percataron que el taxi con número económico 42 de Río Grande había impactado un semoviente y que dos personas estaban heridas, por lo que las trasladaron al Hospital IMSS Bienestar a recibir atención médica.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras fueron los encargados de tomar conocimiento del hecho.

También te puede gustar

¡La “Banda Pequeños Musical” está de luto!

Noticiero El Circo

¡Increíble: Paco Chávez gana más que el gobernador Carlos Lozano de la Torre!

Noticiero El Circo

¡Martín Orozco sólido y contundente en el debate!

Noticiero El Circo