¡Con narcóticos, cargadores y cartuchos útiles fuerzas de seguridad detuvieron a una pareja!

TABASCO, ZAC.- Como parte de los operativos permanentes de seguridad y vigilancia implementados en el municipio de Tabasco, elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), realizaron la detención en flagrancia de un masculino y una femenina por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Los hechos se registraron sobre el fraccionamiento Monasterios, en el municipio de Tabasco, donde el personal operativo efectuaba recorridos de prevención y disuasión del delito.

Durante el patrullaje, las fuerzas de seguridad visualizaron una pareja que se encontraba manipulando una pipa de cristal, presuntamente consumiendo sustancias ilícitas.

Tras realizarles una inspección conforme a los protocolos establecidos se les detectó en posesión de 37 dosis de una sustancia granulada y cristalina con características similares a la metanfetamina; 14 dosis que contenían polvo blanco con características de la cocaína y 23 bolsitas de plástico que en su interior contenían hierba seca y verde similar a la marihuana.

Asimismo, se aseguraron 2 cargadores abastecidos y 60 cartuchos útiles.

Por lo anterior, se procedió con la detención de quienes fueron identificados como Andrés “N”, de 38 años de edad, y Adriana “N”, de 25 años, así como el aseguramiento de la probable droga, cargadores y demás indicios, que fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.