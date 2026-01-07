¡Capturaron a un sujeto por violación y violencia física y psicológica a su pareja sentimental!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que durante más de un año ejerció violencia sexual, física y psicológica en contra de su pareja sentimental fue detenido por agentes ministeriales y vinculado a proceso por un juez de Control.

El acusado, Óscar Guadalupe “N”, enfrenta cargos por los delitos de violación y violencia a partir de una relación de pareja.

Desde principios del mes de febrero del 2024 y hasta el miércoles 10 de diciembre del 2025 el sujeto atacó a la víctima en diversas ocasiones y en diferentes domicilios ubicados en el fraccionamiento Mirador de las Culturas y en la colonia Cumbres III, ambos en el oriente de la ciudad.

Tras recibir la denuncia por parte de la ofendida, una agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Familia y Género inició una carpeta de investigación y obtuvo una orden de aprehensión en contra del presunto responsable.

Elementos de la Policía de Investigación Criminal lo capturaron y fue presentado a la audiencia inicial ante el juez de Control, que le dictó el auto de vinculación a proceso por los dos delitos mencionados.

Se le impuso también la prisión preventiva oficiosa y justificada para garantizar la seguridad de la víctima, por lo que se le recluyó en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.