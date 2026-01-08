¡En Las Ánimas hallaron muerto y con huellas de violencia a un hombre!

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Un hombre fue localizado sin vida y con huellas de violencia en un terreno baldío de esta localidad.

El hallazgo sucedió en un terreno situado al final de las calles Artículo 3 y Ley Federal, en la comunidad de Las Ánimas, perteneciente al municipio de Pabellón de Arteaga.

El hecho fue reportado a las 16:00 horas del miércoles 7 de enero al número de emergencias 911 por un ciudadano que informó haber encontrado a un hombre tirado entre la maleza.

De acuerdo con la descripción inicial, el individuo presentaba huellas de violencia y vestía camisa en color negro y pantalón gris de mezclilla, y no llevaba calzado.

Elementos de las Policías Estatal y Municipal aseguraron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias y las primeras investigaciones.

El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense por elementos de Servicios Periciales para la práctica de la necropsia.