¡Capturaron a una mujer que mantuvo secuestrada a una persona en el Solidaridad II!

Ya fue vinculada a proceso por privación ilegal de la libertad y lesiones dolosas

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer que mantuvo secuestrada a una persona durante varias semanas en un domicilio en el fraccionamiento Solidaridad II y además le provocó lesiones durante el cautiverio, fue detenida por agentes de la Fiscalía General del Estado.

La fémina, identificada como Felicitas “N”, actuó en complicidad con un sujeto, que a la fecha permanece prófugo de la justicia.

La víctima, desde finales de septiembre y hasta inicios de noviembre de este año, estuvo privada de su libertad en una casa habitación del citado fraccionamiento, en el oriente de la ciudad.

En una ocasión, la mujer y el sujeto le causaron lesiones de manera intencional.

Al recuperar su libertad, la persona ofendida denunció los hechos ante una agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y Género, y en su declaración acusó a Felicitas de vigilarla, incomunicarla y agredirla físicamente, sin que se revelaran públicamente los motivos de esa acción.

Tras obtener pruebas suficientes del caso, la fiscal tramitó ante la autoridad judicial una orden de aprehensión en contra de la imputada y le fue concedida.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal localizaron y detuvieron a Felicitas, que fue presentada ante una jueza de Control, que resolvió su situación legal dictándole el auto de vinculación a proceso por los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones dolosas.

La acusada fue ingresada al Centro Penitenciario Estatal para Mujeres de la salida a Calvillo ya que también se le impuso la prisión preventiva justificada, con un plazo de tres meses para el complemento de la investigación.