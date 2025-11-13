AguascalientesNoticias

¡Tras ser chocado por una camioneta en la 70 Poniente automovilista sufrió lesiones de consideración!

Noticiero El Circo

AGUASCALIENTES, AGS.- El conductor de un auto sufrió lesiones de consideración tras de que fue chocado por una camioneta, cuyo chofer se dio a la fuga, y ambas unidades terminaron fuera de la cinta asfáltica.

El accidente sucedió el miércoles 12 de noviembre, alrededor de las 23:14 horas, en la carretera federal 70 Poniente, en el kilómetro 12+600, en la comunidad La Tomatina.

El ahora prófugo conducía una camioneta GMC Sierra Denali, en color negro, con placas de circulación AD-7461-F de Aguascalientes, mientras que la víctima, un hombre de entre 45 a 50 años de edad, conducía un Nissan Sentra, en color negro, con placas de circulación ZHY-813-F de Zacatecas.

De acuerdo a los primeros reportes obtenidos, ambos vehículos se desplazaban sobre la federal 70 en dirección poniente-oriente.

En primer lugar circulaba el auto Nissan en condiciones normales, pero al llegar al kilómetro 12+600 el conductor disminuyó su velocidad por la presencia de reductores de velocidad en esa zona.

En determinado momento aparece en escena y a velocidad inmoderada la GMC, la cual impactó por alcance al Nissan, proyectándolo a la derecha y sacándolo de la cinta asfáltica.

Derivado del impacto, el conductor de la GMC también perdió el control del volante y salió de la carretera para caer a un barranco de varios metros, tras de lo cual descendió de la unidad y se dio a la fuga.

Automovilistas que transitaban por el lugar alertaron a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y con el equipo hidráulico realizaron el rescate del conductor del Nissan ya que se encontraba prensado.

Una vez que lograron su rescate lo abordaron a una ambulancia y realizaron su traslado al Hospital Tercer Milenio ya que sufrió lesiones de consideración.

Oficiales de la Guardia Nacional se hicieron cargo del percance.

