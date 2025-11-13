¡Sujeto que violó a una joven en un motel tras conocerla en un bar fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto acusado de haber atacado sexualmente a una joven en un motel del oriente citadino y a la que había conocido previamente en un bar de la zona Centro, enfrenta en prisión un proceso penal por el delito de violación equiparada.

La Fiscalía General del Estado logró demostrar que el imputado, Jonhatan “N”, de 40 años, violentó sexualmente a la víctima identificada con la inicial N., de 26 años de edad.

De acuerdo a la declaración de la ofendida, con un amiga acudió a un bar del Centro de la ciudad, donde conocieron al sujeto, quien las invitó a un motel ubicado sobre la avenida Tecnológico, en la colonia Ojo de Agua de Palmitas.

En la habitación que alquilaron consumieron bebidas embriagantes y sustancias tóxicas.

Al estar somnolienta, la ofendida se percató que Jonhatan estaba encima de ella, por lo que le pidió que se detuviera y su amiga tuvo que intervenir para quitárselo.

Las dos amigas pidieron ayuda al personal del motel, que solicitó la intervención de oficiales de la Policía Municipal para la detención del agresor, registrada a las seis de la mañana del miércoles 22 de octubre de este año.

Jonhatan fue trasladado al Centro de Justicia para Mujeres, donde las agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y Género le iniciaron una carpeta de investigación.

El caso quedó en manos de una jueza de Control, que valoró las pruebas aportadas por las fiscales y decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa en contra del acusado por el delito mencionado.

Se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que Jonhatan fue encarcelado en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes para el desarrollo del proceso penal en su contra.