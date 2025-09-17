¡Fueron vinculados a proceso dos huachicoleros que vendían diésel en Jesús María!

Foto: Google

JESÚS MARÍA, AGS.- Dos sujetos que se dedicaban al huachicoleo, es decir, a la venta ilegal de diésel en el municipio de Jesús María, fueron vinculados a proceso por una jueza federal.

Los acusados, identificados como Juan “N” y José “N”, fueron detenidos el jueves 31 de octubre del 2024 por oficiales de la Policía Municipal de J.M.

Los elementos de Seguridad Pública atendieron un reporte de que dos sujetos amenazaban a una persona en las inmediaciones del Centro de Distribución de Básicos Viñedos San Marcos por no comprarle diésel.

Los uniformados acudieron al lugar y capturaron a Juan y José cuando estaban por abordar un automóvil con placas de circulación de Aguascalientes.

Al registrar el vehículo encontraron en los asientos traseros y en la cajuela ocho garrafones de plástico con capacidad de 50 litros cada uno que contenían hidrocarburo diésel, con un total de 516 litros nueve mililitros.

Los presuntos huachicoleros fueron trasladados a la Fiscalía General de la República (FGR), donde el agente del Ministerio Público Federal les inició una carpeta de investigación para luego presentarlos ante una jueza de Control.

Al resolver su situación legal en la audiencia inicial les dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo diésel y les decretó la prisión preventiva oficiosa, por lo que se les recluyó en el CERESO Aguascalientes para enfrentar el juicio.