¡Dos policías municipales de Jesús María que hirieron a un ladrón de un balazo en la cabeza son investigados!

Foto: Archivo

JESÚS MARÍA, AGS.- Dos oficiales de la Policía Municipal de Jesús María, hombre y mujer, son investigados por la Fiscalía General del Estado por haberle disparado en la cabeza a un presunto ladrón y dejarlo lesionado de gravedad, aunque aseguran que actuaron en legítima defensa.

Los hechos sucedieron el jueves 27 de noviembre, alrededor de las cuatro de la tarde, en las inmediaciones de la comunidad El Chichimeco, en una zona conocida como La Piedra, en J.M.

De acuerdo a las versiones recabadas sobre lo sucedido, los dos policías municipales jesusmarienses acudieron al lugar para atender reportes sobre varios robos a unas personas a plena luz del día.

Al arribar al sitio detectaron a dos jovencitos, Jonathan Alexander “N”, de aproximadamente 17 años, y a otro de 15 años de edad.

Ambos habrían sorprendido y despojado de algunas de sus pertenencias a los dos oficiales.

Durante un forcejeo, uno de los sospechosos sacó un arma blanca y con ella lesionó a uno de los policías en un antebrazo.

Como respuesta, el otro elemento desenfundó su arma de fuego de cargo para repeler la agresión y disparó.

Jonathan Alexander recibió el balazo en la parte posterior de la cabeza y resultó lesionado de gravedad.

Los oficiales solicitaron la presencia de los paramédicos, que arribaron para brindarle los primeros auxilios al presunto ladrón y trasladarlo a recibir atención médica al Hospital Miguel Hidalgo, a donde ingresó en condición delicada.

El quinceañero fue detenido por los uniformados y presentado ante el agente del Ministerio Público como presunto implicado en los robos, aunque a la vez figura en calidad de testigo de lo ocurrido.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer si los dos policías municipales de Jesús María actuaron en legítima defensa o incurrieron en abuso de autoridad.