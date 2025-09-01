¡Capturaron al vendedor de drogas “El Ninja” mediante un cateo domiciliario en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras cumplimentar una orden de cateo en un domicilio en la calle José E. Femat Gutiérrez del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe, agentes de la Policía de Investigación Criminal detuvieron a un presunto vendedor de drogas conocido como “El Ninja”.

Se trata de Mario Elituh.

Luego de obtener información sobre la venta de narcóticos en una vivienda del lugar referido, el agente del Ministerio Público integró una carpeta de investigación y obtuvo un ordenamiento legal por parte de un juez para registrar el inmueble.

Los agentes investigadores llevaron a cabo la diligencia de cateo, en la que capturaron al habitante y le aseguraron una bolsa plástica en color amarillo que contenía marihuana.

La hierba verde y seca fue analizada por el personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, que confirmó que se trataba de marihuana.

“El Ninja” fue puesto a disposición del AMP y luego del juez de Control, que calificó de legal su detención y le decretó el auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo bajo la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en la variante de venta.

Sin embargo, no fue encarcelado y enfrentará su proceso en libertad, con la obligación de presentarse a firmar cada mes en la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), pagar una fianza y abandonar el domicilio cateado.

Para el cierre de la investigación complementaria el juzgador decretó un plazo de un mes.