¡Delincuente asaltó una paletería a punta de pistola en Aguascalientes y ya fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que a punta de pistola asaltó una paletería en el fraccionamiento Vistas de Oriente y obtuvo un botín de cinco mil pesos en efectivo, enfrentará un proceso penal recluido en el CERESO Aguascalientes por el delito de robo calificado.

Fue el domingo 10 de agosto de este año cuando el delincuente, identificado como José de Jesús “N”, llevó a cabo el atraco con violencia.

Arribó a la paletería ubicada en la avenida Vallarta, en dicho fraccionamiento, y a la víctima la amagó con un arma de fuego para luego dejar sobre el mostrador un cuaderno con una leyenda amenazante en la que le exigía la entrega del dinero de las ventas.

La encargada del negocio, atemorizada, le dio los cinco mil pesos en billetes de diferentes denominaciones y luego escapó.

El agente del Ministerio Público recibió la denuncia por el asalto y el probable responsable fue identificado y posteriormente detenido por agentes de la Policía de Investigación Criminal en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra.

José de Jesús fue presentado ante el juez de Control, que le decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por el delito de robo calificado.

También se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.