¡Capturaron en Durango y Ciudad de México a un sujeto y una mujer buscados por secuestro en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- Bajo un esquema de colaboración y coordinación entre la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y con gran apoyo de las Fiscalías de Durango y la Ciudad de México, se logró la detención de dos personas relacionadas con delitos de alto impacto que vulneran la paz y tranquilidad de la sociedad y el patrimonio de las víctimas.

En una primera acción, se llevó a cabo la detención en el municipio de Guadalupe Victoria, Durango, de José Guadalupe “N”, sujeto que cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de secuestro agravado.

En una segunda acción, se logró la captura la Ciudad de México de Gloria Estefany “N”, persona que era buscada por su probable participación en el delito de simulación de secuestro.