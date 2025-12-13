¡En Valle de los Cactus balearon a joven albañil; fue trasladado al Hospital Tercer Milenio!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Delegación Morelos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó sobre una persona lesionada por arma de fuego la noche del viernes 12 de diciembre en el fraccionamiento Valle de los Cactus, en el oriente de la ciudad, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

El lesionado fue identificado como Domingo de Jesús Herrera Leos, de 27 años de edad, de ocupación albañil y con domicilio en la calle Recinto Duraznillo de esa zona habitacional.

De acuerdo con su versión, los hechos ocurrieron cuando salía de una tienda ubicada en el andador Paseo de la Biznaga, donde fue interceptado por dos sujetos, a quienes identificó como Hugo JR alias “El JR”, y su hermano.

Según el testimonio del afectado, los agresores comenzaron a golpearlo con un palo, por lo que intentó defenderse; sin embargo, uno de ellos sacó un arma de fuego corta tipo revólver calibre .22 y le disparó, impactándolo en la muñeca derecha, causándole una herida de entrada sin salida.

Tras la agresión, el joven logró escapar corriendo por los andadores del fraccionamiento hasta llegar al domicilio de su hermana Blanca Guadalupe, de 31 años, donde pidió auxilio.

Paramédicos del Servicio Prehospitalario Municipal, a bordo de la ambulancia UE-51, acudieron al lugar y trasladaron al lesionado al Hospital Tercer Milenio para su atención médica.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.