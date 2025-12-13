¡Tras riña en el palenque de La Gabana hombre resultó lesionado por arma de fuego!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre de 42 años de edad fue herido de bala durante una riña registrada en el palenque La Gabana, hecho que habría derivado de conflictos previos entre la víctima y su agresor.

El lesionado fue identificado como Mario Durón Lara, vecino de la calle Rosa de Guadalupe en el fraccionamiento Norias de Paso Hondo, zona de las ladrilleras.

De acuerdo con el reporte de su hijo Mario Durón Lara, de 27 años, la familia mantenía diferencias desde tiempo atrás con un sujeto identificado como Alejandro Reynoso, policía municipal del Llano y señalado como presunto responsable.

Según la versión proporcionada, la familia había regresado recientemente de Estados Unidos y coincidió con Reynoso en el palenque.

En ese lugar se produjo el enfrentamiento, durante el cual el señalado habría sacado un arma corta y disparado contra Mario Durón Lara, provocándole una lesión en la pierna izquierda.

Tras el ataque, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia, quienes brindaron atención médica al afectado.

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a iniciar las diligencias correspondientes.

El presunto agresor fue plenamente identificado como Alejandro Reynoso, por lo que las autoridades competentes ya realizan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades.