¡Capturaron estudiantes de la UAZ a delincuente que robaba celulares a universitarios!

Fotos: Cortesía

ZACATECAS, ZAC.- Varios alumnos retuvieron a un sujeto señalado por robos recientes frente al Centro de Idiomas, por lo que exigieron mayor seguridad en la zona universitaria.

La tarde del lunes 23 de marzo estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) sometieron a un presunto ladrón de teléfonos celulares sobre la avenida Universidad, frente al Centro de Idiomas de la máxima casa de estudios.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, los propios alumnos identificaron al sujeto como probable responsable de varios robos recientes en una de las zonas más transitadas por la comunidad universitaria.

Ante el señalamiento directo, entre 10 y 12 estudiantes intervinieron de inmediato para impedir que escapara.

Durante la acción, los jóvenes enfrentaron al individuo en un breve forcejeo hasta lograr inmovilizarlo. Posteriormente, lo mantuvieron retenido mientras solicitaban el apoyo de las autoridades, evitando así que huyera del sitio.

Minutos después, los estudiantes realizaron el reporte al sistema de emergencias 911, lo que permitió la pronta movilización de elementos de la Policía Metropolitana.

Al arribar, los agentes asumieron el control de la situación y formalizaron la detención del sospechoso.

Los oficiales le leyeron sus derechos y lo trasladaron ante la autoridad competente, donde se definirá su situación jurídica conforme a la ley.

Este incidente provocó diversas reacciones entre la comunidad estudiantil.

En semanas recientes, los robos de dispositivos móviles en las inmediaciones del campus han generado preocupación e inconformidad, debido a la percepción de inseguridad en el área.

Al respecto, algunos alumnos señalaron que es urgente reforzar la vigilancia en los alrededores de la universidad.

Consideraron necesario implementar medidas preventivas que garanticen la seguridad de quienes acuden diariamente a clases, así como evitar que este tipo de delitos continúe en aumento.