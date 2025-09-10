¡Centro de rehabilitación en Jesús María fue incendiado por grupo armado, que marcó la fachada con las siglas del CJNG!

JESÚS MARÍA, AGS.– Un hecho alarmante sacudió la madrugada del martes 9 de septiembre en la comunidad de Cieneguilla, perteneciente al municipio de Jesús María, donde un grupo delictivo prendió fuego a las instalaciones del centro de rehabilitación “Fundación Juntos Centro de Sanación”, además de que en la fachada pintó las siglas del CJNG.

El siniestro fue reportado a las 00:11 horas a los servicios de emergencia.

El inmueble, ubicado sobre la carretera federal 70 Poniente, a la altura del kilómetro 15, fue consumido por las llamas en al menos cinco habitaciones.

Bomberos del Municipio de Aguascalientes lograron sofocar y enfriar el área, pero el daño fue severo: colchones, ropa, cableado eléctrico, techumbre, muebles, electrodomésticos y pantallas de plasma quedaron reducidos a cenizas.

A la escena acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional.

La fachada del edificio fue marcada con grafitis que contenían las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que refuerza la hipótesis de un ataque premeditado por parte de un grupo criminal.

Lo más inquietante: al momento de la llegada de las autoridades el inmueble estaba completamente vacío.

Se desconoce si los internos fueron evacuados, sustraídos o si el lugar ya se encontraba deshabitado.

Hasta el momento ninguna autoridad estatal ha emitido postura oficial ni confirmado si la Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación.

Este ataque no sólo representa una agresión directa a una institución dedicada a la recuperación y reinserción social, sino que deja abierta una herida en la comunidad, marcada por el miedo, la incertidumbre y la ausencia de respuestas.