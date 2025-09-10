¡En Río Grande un joven de 19 años de edad se suicidó por ahorcamiento!

Foto: Archivo

RÍO GRANDE, ZAC.- Un joven de 19 años de edad se suicidó en esta localidad, sin que se conocieran públicamente los motivos por los que lo hizo.

Sus familiares lo encontraron suspendido durante la mañana del martes 9 de septiembre, por lo que solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, aunque al arribar al lugar del hecho para tratar de auxiliarlo confirmaron que ya había fallecido.

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició una investigación y personal de Servicios Periciales se encargó del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley.

A través de su cuenta de Facebook, el presidente municipal de Río Grande, Mario Córdova Longorio, confirmó los hechos y emitió el siguiente mensaje:

“Hoy recibimos una noticia que nos duele profundamente: la pérdida de un joven de tan solo 19 años que decidió quitarse la vida. Como padre, como ciudadano y como presidente, me duele en el corazón que un muchacho con todo un futuro por delante se haya sentido sin salida.

Quiero expresar mis más sinceras condolencias a su familia y amigos en este momento de dolor. Ninguna palabra basta para aliviar la tristeza, pero sí quiero decirles que no están solos.

Este hecho nos recuerda la urgencia de hablar más de salud mental, de escuchar a nuestros jóvenes, de abrir espacios de apoyo y comprensión. La depresión, la ansiedad y el silencio no pueden seguir siendo temas escondidos.

A todas y todos los jóvenes les digo: su vida vale, su voz importa, y como sociedad debemos tenderles la mano antes de que sientan que no hay esperanza.

Que esta tragedia nos comprometa a redoblar esfuerzos para que ninguna familia más pase por este dolor”, concluyó.