¡Cerca de la Presidencia Municipal de Ojocaliente oficiales de la SSP se enfrentaron a balazos a sujetos armados!

OJOCALIENTE, ZAC.- Cerca de la Presidencia Municipal de esta localidad, oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública se enfrentaron a balazos a sujetos armados, a los que persiguieron pero finalmente lograron escapar.

El viernes 10 de octubre, minutos antes de las diez de la noche, los elementos de la SSP detectaron un vehículo tripulado por sujetos que les parecieron sospechosos y a quienes les marcaron el alto.

Los individuos hicieron caso omiso y comenzaron a dispararles a los oficiales, que repelieron la agresión.

Los sujetos armados emprendieron la huida y los policías fueron tras ellos.

Durante la persecución continuó el intercambio de disparos por varias calles, en una de las cuales los proyectiles hicieron blanco en una camioneta Ford, en color negro, cuyos tripulantes salieron ilesos, pero la unidad sufrió daños.

A final de cuentas los agresores de los oficiales lograron huir en una de las colonias principales del municipio a pesar del operativo para tratar de localizarlos.

Tras lo ocurrido no se reportaron personas muertas ni lesionadas.