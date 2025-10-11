¡Un adolescente fue ejecutado por sicarios que pese a ser perseguidos por las autoridades lograron escapar!

Foto: Archivo

CUAUHTÉMOC, ZAC.- Un adolescente de 16 años de edad fue ejecutado tras ser agredido con disparos de arma de fuego por varios sujetos, que fueron perseguidos por elementos policiales pero finalmente lograron escapar.

El homicidio se consumó el viernes 10 de octubre, alrededor de la una de la tarde.

Los sujetos armados sorprendieron a la víctima en la vía pública en Cuauhtémoc y le dispararon de manera directa para privarlo de la vida.

El agredido murió al instante y sus atacantes emprendieron la huida, pero fueron detectados por las autoridades, que fueron en su persecución en dirección al municipio de Luis Moya y luego rumbo a Ojocaliente, donde finalmente se perdieron de vista.

El escenario del crimen fue resguardado por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública hasta que fue procesada por elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento de la evidencia y del cadáver para su traslado al SEMEFO.

Los agentes de la Policía de Investigación comenzaron las investigaciones para el esclarecimiento del homicidio y dar con los responsables.