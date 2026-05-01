¡Cerca del panteón de Estación San José hombre se quitó la vida ahorcándose con una soga!

FRESNILLO, ZAC.- Cerca de un panteón un hombre se quitó la vida por su propia mano tras suspenderse de cuello con una soga.

El finado aparentaba una edad de 40 años, desconociéndose los motivos por los que decidió matarse.

El hecho sucedió el jueves 30 de abril cerca del panteón de la comunidad Estación San José, en Fresnillo.

Algunas personas lo descubrieron a un lado de un cuarto de adobe abandonado, por lo que alertaron a las autoridades.

Al arribar al sitio, paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil encontraron al hombre sobre el piso de tierra y al revisarlo verificaron que ya no presentaba signos vitales.

El hombre tenía una soga atada al cuello, con la que se privó de la existencia.

Elementos policiales resguardaron la zona para que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevara a cabo las diligencias correspondientes.

A su conclusión, remitieron el cuerpo sin vida al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.