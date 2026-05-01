¡Cortándose las venas en la vía pública un hombre se quitó la vida en la zona Centro!

GUADALUPE, ZAC.- Un hombre se cortó las venas para quitarse la vida en la vía pública en esta localidad, sin que se conocieran públicamente los motivos por los que lo hizo.

Los hechos sucedieron el jueves 30 de abril, alrededor de las dos de la madrugada, en la calle Telégrafos de la zona Centro de Guadalupe.

El individuo eligió ese lugar para atentar contra su vida al cortarse las venas para desangrarse.

Testigos que lo vieron en esas condiciones solicitaron la intervención de los servicios de emergencia, pero al llegar para tratar de auxiliarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El escenario del hecho fue resguardado y el cuerpo del hombre cubierto.

A efecto de realizar los trabajos de campo de ley, al sitio arribaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Dirección General de Servicios Periciales, que levantaron el cadáver y lo condujeron al SEMEFO para la práctica de la necropsia.