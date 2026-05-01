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¡Por secuestro agravado inician proceso penal con prisión preventiva en contra de un sujeto!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto logró la vinculación a proceso por secuestro agravado en contra de Emmanuel “N”, a quien se le impuso medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2020, en el municipio de Loreto.

El ahora vinculado, en compañía de otros sujetos armados, arribaron hasta el domicilio de la víctima, privándolo de la libertad, exigiéndole un pago a cambio de su libertad.

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