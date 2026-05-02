¡Choque de un auto contra objetos fijos en avenida Universidad dejó un hombre muerto y una mujer lesionada!

AGUASCALIENTES, AGS.- Saldo de un hombre muerto y una mujer lesionada de gravedad fue el que arrojó un fuerte accidente automovilístico registrado sobre la avenida Universidad y la calle Sierra Azul, en el fraccionamiento Bosques del Prado Sur, durante la madrugada de este sábado.

Las dos víctimas viajaban en un vehículo Chevrolet Corsa y circulaban sobre Universidad, en dirección de sur a norte.

Al llegar a la altura de la calle Sierra Azul el conductor, identificado como Joshua Alexander Suárez, de 22 años de edad, perdió el control de la unidad, por lo que el automóvil giró hacia su lado derecho, se subió a la banqueta, derribó un árbol y finalmente se impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Tras el fuerte choque paramédicos acudieron al lugar, sin embargo, el conductor ya no contaba con signos vitales cuando era atendido en la ambulancia.

En tanto, su acompañante, una mujer, fue trasladada de urgencia en estado grave a recibir atención médica debido a la severidad de sus lesiones.

Elementos de emergencia y autoridades se presentaron en la zona para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes, mientras que el personal de Servicios Periciales se hizo cargo del levantamiento correspondiente de indicios como del cuerpo para su traslado al SEMEFO.