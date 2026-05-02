¡Vincularon a proceso a delincuente que asaltó una tienda OXXO en el fraccionamiento Moderno!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Francisco Manuel “N”, señalado como probable responsable del delito de robo calificado con violencia en perjuicio de una cadena comercial.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 4 de abril del 2026, cuando el imputado, en compañía de otro sujeto, presuntamente ingresó a una tienda OXXO ubicada en el fraccionamiento Moderno, donde mediante violencia moral se apoderaron de diversos bienes y dinero en efectivo.

Entre lo sustraído se encuentra la cantidad de 4 mil 922 pesos en efectivo, además de tres botellas de licor, tres teléfonos celulares y 51 cajetillas de cigarros, lo que generó una afectación patrimonial significativa.

Tras la denuncia correspondiente, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación, integrando los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los probables responsables.

Como resultado de las indagatorias, policías de Investigación Criminal lograron establecer la identidad del imputado, por lo que el representante social solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de aprehensión en su contra.

Dicha orden fue cumplimentada al interior del centro penitenciario, toda vez que Francisco Manuel “N” ya se encontraba privado de su libertad por su probable participación en otro robo similar cometido en agravio de la misma cadena comercial.

En audiencia inicial, la jueza de Control resolvió vincular a proceso al imputado, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y justificada, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con esta vinculación a proceso, la Fiscalía Estatal resuelve tres hechos con características similares y continúa con las investigaciones.