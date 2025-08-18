¡Choque entre dos camionetas dejó un muerto y un lesionado en Aguascalientes!

JESÚS MARÍA, AGS.- Un hombre murió y otro resultó lesionado de consideración tras un fuerte choque entre dos camionetas ocurrido la madrugada de este lunes sobre la carretera federal 70 Poniente a la altura del km 17+600, a unos metros del entronque a la comunidad Ignacio Zaragoza, mejor conocida como Venadero, perteneciente al municipio de Jesús María.La víctima mortal habría sido identificada como Gerardo Muñoz, de 68 años de edad, que viajaba como copiloto en una camioneta Toyota tipo Pick-Up, en color blanco, cuyo chofer quedó herido y fue trasladado a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social.

De acuerdo a la versión de algunos testigos, alrededor de las 01:30 horas esta unidad de motor era desplazada en el sentido oriente a poniente cuando en determinado momento el chofer intentó dar una vuelta en “U”, pero sin precaución.

Con esta maniobra la Toyota fue chocada fuertemente por una camioneta de tres y media toneladas, cuyo operador nada pudo hacer por evitar la colisión.

Tras el encontronazo, el conductor de esta segunda unidad de motor se dio a la fuga y abandonó a su suerte a las víctimas.

La Toyota dio varios giros hasta quedar a un costado de la cinta asfáltica y sus dos ocupantes salieron eyectados de la cabina, quedando tirados entre unos matorrales.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron la muerte del sexagenario, brindando los primeros auxilios al lesionado para trasladarlo al citado hospital para su atención.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron el acordonamiento de la zona para que elementos de Servicios Periciales efectuaran el levantamiento del cadáver y lo trasladaran al SEMEFO.