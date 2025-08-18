¡Sujeto que asaltó una gasera en Aguascalientes fue sentenciado a 55 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo un fallo condenatorio en contra de Roberto “N”, responsable de delitos que atentan contra la libertad de las personas, luego de los hechos ocurridos el 19 de junio de 2021 en una estación de gas ubicada sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en Aguascalientes.

El agente del Ministerio Público recibió la denuncia y procedió a la integración de la carpeta de investigación, recopilando las primeras declaraciones de la víctima, quien relató como el imputado, en compañía de otra persona no identificada, lo agredió físicamente, lo amenazó con un arma de fuego y lo privó de su libertad de manera momentánea para despojarlo de dinero en efectivo y pertenencias.

Posteriormente, el trabajo de los policías de Investigación permitió recabar testimonios y realizar diligencias de campo, mediante entrevistas y el análisis de posibles rutas de escape.

Con estos datos se consolidó la identificación de Roberto “N” como el principal responsable, vinculando de forma objetiva los hechos narrados por la víctima con la participación del señalado.

De igual manera, la intervención de los peritos especializados fue fundamental.

A través de dictámenes en materia de criminalística, valuación y análisis de la escena, acreditaron el monto del dinero robado, así como la mecánica de los hechos y las afectaciones físicas y patrimoniales sufridas por la víctima, generando pruebas técnicas que fortalecieron la acusación.

Con toda esta información, el agente del Ministerio Público presentó la acusación formal ante el Tribunal de Enjuiciamiento, sosteniendo la teoría del caso con pruebas documentales, periciales y testimoniales que demostraron la responsabilidad penal de Roberto “N”.

Durante el juicio, la Fiscalía Estatal expuso como el imputado amarró a la víctima con cinchos, lo dejó encerrado en la oficina del lugar y se apoderó de $9,200.34 propiedad de la empresa, además de $3,500 y un juego de llaves pertenecientes al afectado.

Finalmente, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio en contra de Roberto “N”, imponiéndole una pena de 55 años de prisión así como el pago de 4,500 días multa y la reparación del daño a favor de la víctima.