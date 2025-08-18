AguascalientesNoticiasZacatecas

¡Tras accidente en Mazapil dos hombres originarios de Aguascalientes resultaron lesionados!

MAZAPIL, ZAC.- Dos hombres originarios de Aguascalientes resultaron lesionados tras sufrir un accidente en esta localidad.

El percance sucedió el domingo 17 de agosto sobre el kilómetro 190 de la carretera Zacatecas-Saltillo, a la altura del tramo San Tiburcio, en territorio de Mazapil.

Las víctimas resultaron ser dos hombres de 65 y 56 años de edad, que viajaban a San Antonio, Texas, en un Nissan Altima.

El conductor, al transitar por la vialidad referida, intentó esquivar un bache pero perdió el control del volante y abandonó el camino.

Tras recibir reportes sobre el accidente, al lugar acudieron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) de Concepción del Oro y personal de Grupo Maya, que brindaron los primeros auxilios a los lesionados.

A ambos les diagnosticaron golpes contusos en diferentes partes del cuerpo y los trasladaron a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 12 del Seguro Social en Concepción del Oro.

Al sitio también arribaron oficiales de Seguridad Pública de Mazapil y de la Guardia Nacional así como agentes de la Policía de Investigación para tomar conocimiento de lo ocurrido.

