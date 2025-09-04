¡Choque entre un auto y un camión de carga en Guadalupe dejó tres lesionados, dos de ellos de gravedad!

GUADALUPE, ZAC.- Un automóvil se estrelló contra la caja de un camión de carga, por lo que tres personas que viajaban en él resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad al quedar prensadas.

El accidente tuvo lugar el martes 2 de septiembre, alrededor de las cinco de la tarde, en la carretera federal 45, a la altura del kilómetro 110, a unos metros del puente Sauceda de la Borda, en el municipio de Guadalupe.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el incidente, por lo que se movilizaron paramédicos y rescatistas de las Coordinaciones Estatal y Municipal de Protección Civil.

Al arribar confirmaron que un auto compacto se impactó contra la caja de un camión quinta rueda, por lo que terminó con el frente destrozado.

Dos de las tres personas que viajaban en el coche quedaron prensadas y lesionadas de consideración, por lo que las rescataron con apoyo del equipo hidráulico y las trasladaron al hospital más cercano para su pronta atención médica.

La tercera víctima, con lesiones menos graves, también fue llevada al centro médico.

Los bomberos se encargaron de controlar el derrame de combustible, mientras que oficiales de la Guardia Nacional división carreteras brindaron seguridad perimetral, dieron vialidad y tomaron conocimiento del accidente.