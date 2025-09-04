¡Por amenaza de secuestro sentenciaron a cuatro años de prisión a un sujeto en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo una sentencia condenatoria consistente en cuatro años de prisión en contra de Óscar Gael “N” por el delito de amenaza de secuestro en perjuicio de dos personas.

A mediados de marzo de 2024, en el municipio de la capital, una víctima fue extorsionada por Alejandro “N”, un sujeto que ya ha sido sentenciado.

Éste le exigió una fuerte suma de dinero, pero la víctima, al no encontrarse en el país, se negó a pagar.

Posteriormente, en mayo de 2024, el mismo individuo intentó extorsionar a un familiar de la víctima sin éxito.

Para presionar a la familia, el ahora sentenciado Óscar Gael “N” invadió la casa de las víctimas para obligarlas a entregar el dinero.

Las diligencias realizadas por el equipo de investigación permitieron conocer la identidad de los responsables, así como el lugar en el que se ocultaban de las autoridades, lo que permitió su detención y puesta a disposición del juez de la causa que lo reclamaba.