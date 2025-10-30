¡Choque entre una camioneta particular y una patrulla de la PDI en la carretera 54 dejó seis lesionados!

Foto: Cortesía

ZACATECAS, ZAC.- Un choque entre una camioneta particular y una patrulla de la Policía de Investigación dejó un saldo de seis lesionados: la conductora de la primera unidad, dos agentes y tres detenidos que eran trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Cieneguillas.

El accidente sucedió el miércoles 29 de octubre, alrededor de las 19:40 horas, sobre la carretera federal 54, a la altura de la comunidad La Escondida.

La conductora de una camioneta GMC, por causas desconocidas, le cerró el paso a la patrulla, produciéndose así el encontronazo.

El lugar fue resguardado por otros elementos de la Policía de Investigación para evitar que los tres detenidos intentaran escapar.

Al sitio acudieron paramédicos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), que auxiliaron a los dos agentes investigadores y los trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

También arribaron paramédicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de la Cruz Roja para auxiliar a las otras personas lesionadas.

La conductora de la GMC fue llevada también a un centro médico, mientras que los tres detenidos, en condición estable y fuera de peligro, fueron trasladados al Hospital General, escoltados por elementos policiales.

Oficiales de la Guardia Nacional división carreteras realizaron los peritajes necesarios para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.