¡Por acoso sexual a dos personas en una primaria en Guadalupe vincularon a proceso a un sujeto!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género logró la vinculación a proceso de Jairo Daniel “N” por el delito de acoso sexual en perjuicio de dos personas.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Guadalupe durante el mes de abril de 2024.

El imputado llevó a cabo en el interior de una primaria comentarios incómodos de carácter sexual en contra de las víctimas.