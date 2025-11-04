¡Choque frontal entre dos camionetas en la carretera federal 23 dejó como saldo un muerto y dos lesionados graves!

Foto: Cortesía

TEPECHITLÁN, ZAC.- Un choque frontal entre dos camionetas, que tuvo como escenario la carretera federal 23, dejó un saldo de un muerto y dos personas lesionadas de gravedad.

El accidente se registró poco antes de las diez de la mañana de este martes a la altura de un predio conocido como Arroyo Hondo, frente a la antena de una compañía telefónica.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se trasladaron al sitio tras recibir reportes sobre el accidente y encontraron sin vida al conductor de una de las dos unidades de motor.

Del otro vehículo detectaron con lesiones graves a otro hombre y una mujer, por lo que los trasladaron a recibir atención médica al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del municipio de Tlaltenango.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras tomaron conocimiento del accidente para determinar las causas que lo provocaron y deslindar responsabilidades.

En tanto, elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo sin vida de la víctima para su traslado al SEMEFO.

Por más de una hora se cerró la circulación vehicular durante el desarrollo de las diligencias, lo que ocasionó un fuerte congestionamiento en los dos sentidos de circulación de la carretera.