¡En la colonia Gustavo Díaz Ordaz un joven fue agredido y lesionado con arma blanca por su pareja sentimental!

ZACATECAS, ZAC.- Un joven fue agredido y lesionado con arma blanca por su pareja sentimental, que al parecer no fue detenida.

Los hechos sucedieron el lunes 3 de noviembre, alrededor de las 19:45 horas.

Los involucrados se hallaban en la calle Luis Echeverría Álvarez de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, donde protagonizaron una discusión.

En determinado momento, la fémina utilizó un arma blanca para atacar a su pareja, a quien lesionó en un brazo.

Enterados de los hechos al lugar acudieron paramédicos, que al ofendido, de 26 años de edad, le apreciaron una herida profunda de aproximadamente 10 centímetros en el brazo y lo trasladaron a un hospital para que le fuera suturada.

Oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal se presentaron en el sitio y brindaron seguridad perimetral mientras los técnicos en urgencias médicas prestaban auxilio al joven agredido.