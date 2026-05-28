¡Choque y volcadura entre una camioneta cerrada y un tráiler dejó dos muertos y dos lesionados!

FRESNILLO, ZAC.- Una camioneta cerrada y un tráiler protagonizaron un aparatoso accidente tipo choque-volcadura, que dejó un saldo de dos muertos y dos lesionados, uno de gravedad, de la comunidad menonita.

Las cuatro víctimas viajaban en una camioneta tipo Suburban, en color café.

El accidente se registró el miércoles 27 de mayo, alrededor de las cuatro de la tarde, en la carretera federal 44, a la altura de la Laguna Blanca, en Fresnillo.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el hecho, por lo que se movilizaron al sitio elementos policiales y paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) y de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos.

A su arribo encontraron los dos vehículos fuera de la cinta asfáltica y volcados, confirmando que un hombre y una mujer, ambos de la tercera edad, ya habían fallecido.

Los dos iban en la camioneta junto con otras dos personas, que resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital para su debida atención médica, reportándose una de ellas en estado grave.

El chofer del tractocamión salió ileso pese a la magnitud del accidente.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaron la zona del percance, tras de lo cual oficiales de la Guardia Nacional de carreteras tomaron conocimiento del hecho y quedaron a cargo de la remoción de las dos unidades de motor.

Agentes de la Policía de Investigación realizaron las primeras investigaciones para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades, en tanto que elementos de Servicios Periciales quedaron a cargo del levantamiento de los cuerpos sin vida de las dos víctimas para su traslado al SEMEFO.