¡Delincuente que asaltó un OXXO en V.N.S.A. fue capturado y vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado, a través del trabajo realizado por el personal de la Fiscalía de Control Regional, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Miguel “N” alias “Chocker” por su probable participación en el delito de robo calificado cometido en agravio de una cadena comercial.

De acuerdo con los datos integrados dentro de la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el martes 26 de mayo del presente año, cuando el imputado, en compañía de otro masculino, ingresó a una tienda OXXO ubicada sobre la calle Gerónimo de la Cueva esquina con Federico Méndez, en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sectores Guadalupe y Natura.

Una vez en el interior del establecimiento los señalados presuntamente utilizaron un arma de fuego tipo pistola para amenazar a los empleados y apoderarse de diversa mercancía, entre ella botellas de alcohol, encendedores y cajetillas de cigarros, además de la cantidad aproximada de 9 mil 900 pesos en efectivo.

Posteriormente, los probables responsables huyeron del lugar a bordo de una motocicleta; sin embargo, gracias a la pronta reacción de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se logró la detención de Miguel “N”, quien fue puesto a disposición de la agente del Ministerio Público.

Derivado de las investigaciones y de la integración de los datos de prueba correspondientes, el representante social presentó al imputado ante el juez de Control, quien calificó de legal la detención durante la audiencia inicial celebrada conforme a derecho.

Asimismo, la autoridad judicial resolvió dictar auto de vinculación a proceso por el delito de robo calificado, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al considerar la naturaleza de los hechos y las circunstancias del caso.

Finalmente, el juez estableció un plazo de 30 días para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará fortaleciendo la carpeta de investigación.