¡Cinco adultos mayores lesionados dejó choque entre dos camionetas en la carretera federal 45!

Foto: Cortesía

ENRIQUE ESTRADA, ZAC.- Cinco adultos mayores, tres hombres y dos mujeres, resultaron lesionados tras un choque en el que se vieron involucradas dos camionetas.

El lunes 9 de marzo, alrededor de las 12:20 horas, los servicios de emergencia fueron alertados sobre el percance, que tuvo lugar sobre la carretera federal 45, en el entronque a Enrique Estrada, con dirección hacia la caseta de cobro del municipio de Calera.

Al sitio acudieron elementos policiales y paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que confirmaron que se trataba de un choque entre dos camionetas, una de modelo antiguo y la otra una Mazda.

En la escena hallaron a los tres hombres y dos mujeres lesionados, por lo que les brindaron los primeros auxilios y los trasladaron a recibir atención médica a un hospital a bordo de dos ambulancias.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras se encargaron de tomar conocimiento del accidente y de abanderar la zona para evitar otros percances.

La circulación vehicular se vio afectada hasta que los vehículos siniestrados fueron retirados con apoyo de una grúa.